الكشف عن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز ببطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة، مهمة قيادة المباراة للحكم أحمد الغندور.

ويعاون الغندور في إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، كل من:

- حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال

- حكم مساعد ثان: أحمد حسام طه

- حكم رابع: محمد يوسف

- حكم VAR: هشام القاضي

- حكم VAR مساعد: خالد حسين

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف فيما يتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 49 نقطة.

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