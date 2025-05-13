القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب صعوبة تأجيل مباراة بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الموسم الجاري للدوري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"سبب مستحيل يمنعنا من تأجيل مباراة بيراميدز، الأهلي هيلعب في نفس الوقت ولو أجلنا لبيراميدز لازم نأجل للأهلي والأهلي خلاص مفيش عنده وقت بعد يوم ٢٨ مايو".

ويستعد الأهلي للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 15 يونيو المقبل بالولايات المتحدة حتى يوم 13 يوليو.

وكانت القرعة قد أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

يذكر أن نادي بيراميدز، قد طلب من رابطة الأندية المحترفة بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر لها أن تكون في الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز، بسبب ارتباطه بمواجهتي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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