"أبرزها لقاء للأهلي وآخر للزمالك".. موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، ويلاقي الزمالك بيراميدز في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد بيراميدز - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

فاركو ضد المصري - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد جيرونا - 8:00 مساء - بي إن سبورت 1

ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

إشبيلية ضد لاس بالماس - 10:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات التشامبيونشيب

سندرلاند ضد كوفنتري سيتي - 10:00 مساء