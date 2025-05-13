"يبحث الحل".. الأزمات تطارد أيمن الرمادي قبل مواجهة بيراميدز

يعاني أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، من أزمات قبل مواجهة بيراميدز، المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث حاليا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة، ويليه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

وتعادل الزمالك في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا 2\2، ويبحث عن العودة للانتصارات في هذه المباراة، تحت قيادة المدير الفني الجديد أيمن الرمادي، الذي تولى قيادة الفريق بدلا من البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

الأزمات تطارد أيمن الرمادي قبل مواجهة بيراميدز

ويواجه أيمن الرمادي أزمات فنية قبل مواجهة اليوم أمام بيراميدز، بسبب الغيابات العديدة، في الصفوف.

ويفقد نادي الزمالك عدد من اللاعبين، خلال مباراة اليوم، للإصابة، على رأسهم أحمد سيد زيزو، الذي يخوض تدريبات منفردة، وناصر ماهر للإصابة ونفس الأمر لمحمود جهاد وأحمد الجفالي.

وفي المقابل لم تضح رؤية، مشاركة كل من: أحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمود عبدالرازق شيكابالا، الذين يخضعون لاختبار طبي اليوم لتوضيح موقفهم، علاوة على رفض أحمد حمدي المشاركة سوى عقب الذهاب إلى الخارج للاطمئنان على سلامته بعد خضوعه لجراحة الصليبي في الفترة الماضية.