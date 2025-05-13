هل يواجه الزمالك بيراميدز بالحارس الثالث؟ مصدر يوضح

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف حراسة المرمى خلال مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ويبحث نادي الزمالك عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، من أجل العودة للانتصارات مرة أخرى، والحفاظ على الاستمرار في المنافسة على المركز الثاني والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقبلة.

وتعادل الزمالك في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا 2\2، ويحتل المركز الثالث حاليا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة، ويليه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

حارس الزمالك في مواجهة بيراميدز

وأوضح مصدر مطلع داخل النادي، أن محمد عواد هو الأقرب لحراسة مرمى الفريق خلال مواجهة اليوم، رغم تحويله للتحقيق في الفترة الماضية لاعتراضه الغير لائق على جلوسه احتياطيا في مواجهة سيراميكا كليوباترا الماضية.

وأضاف المصدر، أنه كان هناك تفكير من الجهاز الفني في الدفع بالحارس الثالث محمود الشناوي، في ظل إصابة محمد صبحي وأزمة عواد، ولكن اعتذار الأخير جعله قريبا من المشاركة بشكل أساسي.

واختتم المصدر، أن موقف مشاركة محمد عواد يتوقف على حالة محمد صبحي بعد خضوعه للاختبار الطبي، وتحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة وشفائه من الإصابة.