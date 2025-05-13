مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الزمالك

- -
17:30

منتدى درب سلطان

كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الأهلي

- -
22:30

الترجي الرياضي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

لاس بالماس

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

البنك الاهلي

جميع المباريات

إعلان

هل يتسبب النحاس في أولى أزمات المدرب خوسيه ريفيرو مع الأهلي؟

05:54 ص الثلاثاء 13 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 8 صورة
    خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للأهلي
  • عرض 8 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 8 صورة
    الإسباني خوسيه ريفيرو
  • عرض 8 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 8 صورة
    مدرب أورلاندو خوسيه ريفيرو
  • عرض 8 صورة
    عماد النحاس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

اقترب المدرب الإسباني، خوسيه ريفيرو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن المدرب الإسباني بصحبته 3 أجانب في جهازه الفني.

وأوضح المصدر أن ريفيرو يضم في جهازه المعاون كل من، سيرجيو ألمينارا الذي رحل بسبب ظروف خاصة ثم تولى القيادة الفنية لمنتخب فنلندا، بجانب كارلوس نودار باز مدرب اللياقة البدنية.

ويريد الإسباني ضم ماركوس أباد مدرب حراس مرمى نادي فالنسيا الإسباني إلى جهازه المعاون.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي ينوي الإبقاء على عماد النحاس في الجهاز الجديد، بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتا للمارد الأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وهذا من شأنه أني يُحدث أزمة بسبب رغبة الأهلي في الإبقاء على النحاس، في ظل وجود جهاز أجنبي معاون لـ خوسيه ريفيرو.

اقرأ أيضًا:

سيرة ذاتية ضعيفة.. إحصائيات خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للأهلي

"الأهلي تواصل معي".. لاعب ولفرهامبتون يروي كواليس أيامه الأولى في إنجلترا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عماد النحاس الأهلي جهاز الأهلي الجديد مدرب الأهلي اخبار الأهلي ريفيرو خوسية ريفيرو من هو خوسيه ريفيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"اجتاز الشروط وموعد وصوله".. التفاصيل النهائية لتولي ريفيرو تدريب الأهلي

إعلان

إعلان