هل يتسبب النحاس في أولى أزمات المدرب خوسيه ريفيرو مع الأهلي؟

كتب - محمد القرش:

اقترب المدرب الإسباني، خوسيه ريفيرو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن المدرب الإسباني بصحبته 3 أجانب في جهازه الفني.

وأوضح المصدر أن ريفيرو يضم في جهازه المعاون كل من، سيرجيو ألمينارا الذي رحل بسبب ظروف خاصة ثم تولى القيادة الفنية لمنتخب فنلندا، بجانب كارلوس نودار باز مدرب اللياقة البدنية.

ويريد الإسباني ضم ماركوس أباد مدرب حراس مرمى نادي فالنسيا الإسباني إلى جهازه المعاون.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي ينوي الإبقاء على عماد النحاس في الجهاز الجديد، بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتا للمارد الأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وهذا من شأنه أني يُحدث أزمة بسبب رغبة الأهلي في الإبقاء على النحاس، في ظل وجود جهاز أجنبي معاون لـ خوسيه ريفيرو.

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