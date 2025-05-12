موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الزمالك نظيره بيراميدز غداً الثلاثاء 13 مايو، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات المرحلة النهائية من مجموعة تتويج بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء على ستاد "القاهرة الدولي" وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.