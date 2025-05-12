مصدر يكشف لمصراوي غياب لاعب الأهلي عن مباراة سيراميكا كليوباترا

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي، عن غياب الظهير الأيمن محمد هاني عن مباراتهم أمام نظيرهم سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند الخامسة من عصر يوم غد الثلاثاء نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة التتويج بالدوري الممتاز.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إن هاني يعاني آلام خفيفة في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن المران الأخير للفريق.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى صعوبة تواجد محمد هاني في قائمة الأهلي أمام سيراميكا وبالتالي سيكون خارج مباراة الغد.

ترتيب الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويتصدر فريق الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، ويليه بيراميدز وصيفًا بـ47 نقطة.

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