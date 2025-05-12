كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث المدير الفني لفريق الزمالك، أيمن الرمادي، عن موقف ثلاثي فريقه ناصر ماهر، محمد صبحي والتونسي أحمد الجفالي قبل مباراة بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك سيستضيف نظيره بيراميدز عند الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري.

وقال الرمادي ردًا عن غيابات فريقه قبل مباراة بيراميدز خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين: "كل لاعب يعود له قيمته، والأمر يسعدني جدًّا، والوضع الطبيعي أن يكون الفريق مكتملاً، ولكن وجود المصابين خارج الفريق هو الأمر الغريب، لأننا في حاجة لمجهودات كل لاعب في الفترة الحالية".

وأتم المدير الفني لفريق الزمالك: "ناصر ماهر يحتاج لبعض الوقت قبل العودة للتدريبات، في حين أن محمد صبحي شارك مع الفريق في التدريبات، بينما يحتاج أحمد الجفالي لقليل من الوقت".

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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