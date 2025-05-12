رد غاضب من الرمادي.. هل يتخاذل الزمالك لصالح بيراميدز؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، ما يُثار عن لعب فريقه لمباراة بيراميدز بعدم جدية بما يفيد الأخير في مشواره بالموسم الحالي من الدوري.

وقال مدرب الزمالك في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين:"أرفض الأحاديث التي تتردد عن عدم خوض الزمالك للقاء الغد بعدم جدية بعد الابتعاد عن الدوري، فنحن فريق كبير ونخوض كل المباريات من أجل الفوز، والزمالك فريق عريق، ونتطلع لتقديم أداء متميز، ومن يردد هذا الكلام لا يعلم تقاليد الأندية الكبيرة".

وتابع الرمادي: "الزمالك تاريخه كبير وحافل يفتخر به الجميع، وأين أدبيات الرياضة؟ ولا أحب تداول هذه الأحاديث، وأي شخص يحترم ناديه لا يقبل أن يكون أداة مساعدة لأي فريق، وهدفنا مصلحة الزمالك، ونحن نادٍ قوي جدًّا، لن نلعب بـ300% من أجل مصلحة نادٍ آخر، أو نلعب بنسبة 50% لصالح نادٍ آخر، ونحن نادي الزمالك، لدينا أسس راسخة، هل المدير الفني يستطيع أن يطالب اللاعب بالتخاذل في أي مباراة ويفقد احترامهم له؟".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك سيستضيف نظيره بيراميدز عند الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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