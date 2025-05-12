بيراميدز يطالب رابطة الأندية بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا

كتب ـ محمد الميموني:

أرسل نادي بيراميدز خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية المحترفة، لتأجيل مباراة الفريق المقرر إقامتها أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مرحلة تتويج لقب الدوري المصري والمحدد لها يوم ٢٨ مايو الجاري على استاد هيئة قناة السويس ، بسبب ارتباط الفريق بمباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وأكد بيراميدز في خطابه الرسمي أنه طلب بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا لتقام في موعد لاحق لدعم نادي بيراميدز في مهمته الوطنية التي يمثل فيها كرة القدم المصرية وخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز، بحسب نص البيان.

وكشف بيراميدز، في خطابة أن الفريق سيتواجد في بريتوريا لخوض مباراة الإياب من يوم 19 مايو الجاري حتى يعود 25 مايو من نفس الشهر، ومن غير المعقول أن يلعب يوم ۲۸ مايو أي بعد ٤٨ ساعة فقط مباراة فاصلة في الدوري، وقبل ۷۲ ساعة فقط من خوض مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال لحسم اللقب القاري، والمحدد لها يوم ١ يونيو على استاد الدفاع الجوي.

وأوضح بيراميدز، أنه على ثقة تامة بأن رابطة الأندية ستشاركه الرأي بضرورة دعم نادي بيراميدز في مهمته الوطنية، بعد الدعم المستمر للأندية المصرية التي رفعت اسم مصر خلال نهائي المواسم السابقة في البطولات القارية، ولذلك فإنهم يرون أن الرابطة لن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية تجاه استمرار دعم ممثل مصر في نهائي البطولة القارية الأعظم.