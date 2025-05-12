كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع ثلاث صفقات لتدعيم صفوف فريق اليد للرجال والسيدات.

وأشار العوضي، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الإثنين، إلى إتمام التعاقد مع المحترف ستانيسلاف كاسباريك من جمهورية التشيك للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وأوضح العوضي أن كاسباريك وقع على عقود الانضمام للفريق، ويشارك مع رجال اليد خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كما خاض المران مع الفريق عقب وصوله تحت قيادة ستيفان مادسن المدير الفني، استعدادًا للمشاركة مع رجال يد الأهلي اليوم أمام فريق الزمالك في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وأعلن العوضي كذلك إتمام التعاقد مع الثنائي بولينا جورباتشوفا الأستونية وميرلندا النرويجية للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات، خلال بطولتي السوبر الإفريقي وأبطال الكؤوس.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع الثنائي لتدعيم صفوف الفريق خلال بطولتي السوبر الإفريقي وأبطال الكؤوس، للمساهمة فى المنافسة على اللقبين الإفريقيين.

وأشار إلى أن الثنائي يتمتعان بقدرات فنية عالية، وانضمامهما إلى سيدات يد الأهلي يعد إضافة كبيرة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على جميع الألقاب.

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