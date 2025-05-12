القاهرة ـ مصراوي:

شهدت صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة تجمعًا لجماهير القلعة الحمراء بعد منع الكثير منهم من دخول الصالة لحضور مباراة الزمالك عند السابعة من مساء اليوم الإثنين في دور نصف نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد.

وقال مصدر لمصراوي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إن سبب التجمع هو عدم حمل هذه الجماهير لتذاكر أو دعوات مما منع دخولها إلى الصالة.

ويسعى فريق رجال يد الأهلي إلى تحقيق اللقب للموسم الرابع على التوالي، وللمرة الخامسة في تاريخ النادي.

وتقام مباراة أخرى في نصف النهائي بين الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي في التاسعة والنصف، على أن تقام المباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث غدًا الثلاثاء.

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