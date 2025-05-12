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لحظة بلحظة.. الأهلي 6 ـ 6 الزمالك.. السوبر الإفريقي لكرة اليد

06:32 م الإثنين 12 مايو 2025
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    يد - الأهلي والزمالك
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    يد الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين
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    كرة يد أهلي وزمالك
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    كرة يد أهلي وزمالك
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متابعةـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الاهلى بالجزيرة.

ويسعى فريق رجال يد الأهلي إلى تحقيق اللقب للموسم الرابع على التوالي، وللمرة الخامسة في تاريخ النادي.

وتقام مباراة أخرى في نصف النهائي بين الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي في التاسعة والنصف، على أن تقام المباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث غدًا الثلاثاء.

ملخص المباراة:

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