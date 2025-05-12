الأهلي يتأهل لنهائي السوبر الأفريقي على حساب الزمالك ـ كرة يد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



تأهل فريق الأهلي إلى نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد بعدما فاز على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول من المباراة التي استضافها على صالة عبدالله الفيصل بمقره في الجزيرة بالتقدم بنتيجة (15 ـ 12) على حساب الزمالك قبل أن يحسم المباراة بنتيجة (31 ـ 26).

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في النهائي من الفائز بمباراة الترجي الرياضي أمام منتدى درب السلطان التي ستجمعهما ضمن منافسات دور نصف النهائي.