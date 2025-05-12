كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رابطة الأندية المصرية تعديلاً في مواعيد آخر ثلاث جولات بالنسخة الحالية من بطولة الدوري؛ ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على الصدارة أو الهروب من الهبوط.

وأوضحت رابطة الأندية، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن جميع المباريات ستُقام عند الثامنة مساءً.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف فيما يأتي خلفهما الزمالك برصيد 41 نقطة.

ويتنافس للهروب من الهبوط 4 أندية وهم: سموحة (23) نقطة المركز السادس بالمجموعة الثانية، غزل المحلة (21) نقطة في المركز السابع، مودرن فيوتشر (19) نقطة في المركز الثامن، الإسماعيلي (19) نقطة المركز التاسع ـ الأخير ـ.

اقرأ أيضًا:

"اللاعب رحب ولكن مطالب والده".. الشمال القطري يكشف سبب فشل ضم زيزو

"أهلاوي بنسبة 99.9%".. إبراهيم فايق يكشف المدير الفني الجديد للأهلي