كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس جهاز الكرة بنادي الشمال القطري، مشعل العلي، كواليس فشل مفاوضاتهم لضم نجم الزمالك أحمد مصطفى سيد "زيزو".

وقال العلي، في تصريحات عبر قنوات الكاس، اليوم الإثنين، إنهم بالفعل دخلوا في مفاوضات لضم زيزو ولكن مطالب والده المادية كانت كبيرة لذا لم تتم الصفقة في النهاية.

وأشار رئيس جهاز الكرة بنادي الشمال قطري، إلى أنه تحدث مع زيزو لمدة ساعة هاتفيًا؛ إذ رحب اللاعب بالعرض المقدم للانضمام للفريق ـ بحسب المسؤول القطري ـ ولكن توقف الاتفاق بسبب مطالب والده.

وأتم العلي تصريحاته بالتنويه إلى أن باب ناديه مفتوح دائمًا أمام زيزو:"أرى أنه من أفضل اللاعبين في مصر حاليًا وسيكون إضافة كبيرة جدا لو انضم إلينا".

وكان مصدر قد أوضح لمصراوي في وقت سابق أن زيزو قد أتم اتفاقه مع النادي الأهلي لينضم له عقب نهاية رحلته مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

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