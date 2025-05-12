مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الأهلي

- -
19:00

الزمالك

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

غانا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
21:45

روما

جميع المباريات

إعلان

"اجتاز الشروط وموعد وصوله".. التفاصيل النهائية لتولي ريفيرو تدريب الأهلي

05:10 م الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للأهلي
  • عرض 4 صورة
    الإسباني خوسيه ريفيرو
  • عرض 4 صورة
    مدرب أورلاندو خوسيه ريفيرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الإسباني خوسيه ريفيرو، مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بدلا من السويسري مارسيل كولر الذي رحل عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن خوسيه ريفيرو سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وأضاف: "إدارة الأهلي دخلت في التفاوض الرسمي مع المدرب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بعد أن كانت ضمن قائمة تتوافق مع الشروط الموضوعة من قبل النادي الأحمر، على رأسها السقف المالي المناسب والسن الذي لا يتجاوز منتصف الخمسينات وأسلوبه الهجومي ومدى تطوره وعدم تدريبه للمنتخبات في الفترة الأخيرة وفترات تواجده مع الأندية".

وأختتم المصدر أن المدير الفني سوف يصطحب 3 مساعدين في الجهاز المعاون له، حال إتمام التعاقد مع النادي الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوسيه ريفيرو الأهلي مدرب الأهلي أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- لماذا حددت "البترول" قيمة تعويض طلمبة البنزين بـ2000 جنيه؟
بعد الهبوط الكبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يقلص خسائره بحلول التعاملات المسائية