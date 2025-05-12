"اجتاز الشروط وموعد وصوله".. التفاصيل النهائية لتولي ريفيرو تدريب الأهلي

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الإسباني خوسيه ريفيرو، مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بدلا من السويسري مارسيل كولر الذي رحل عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن خوسيه ريفيرو سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وأضاف: "إدارة الأهلي دخلت في التفاوض الرسمي مع المدرب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بعد أن كانت ضمن قائمة تتوافق مع الشروط الموضوعة من قبل النادي الأحمر، على رأسها السقف المالي المناسب والسن الذي لا يتجاوز منتصف الخمسينات وأسلوبه الهجومي ومدى تطوره وعدم تدريبه للمنتخبات في الفترة الأخيرة وفترات تواجده مع الأندية".

وأختتم المصدر أن المدير الفني سوف يصطحب 3 مساعدين في الجهاز المعاون له، حال إتمام التعاقد مع النادي الأهلي.