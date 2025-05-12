رئيس البنك الأهلي ينهي الجدل بشأن انتقال لاعبه للأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة ما تردد عن توقيع أحمد ربيع لاعب وسط الفريق للأهلي.

وقال نصار في تصريحات للإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "لا يوجد أي مفاوضات من جانب الأهلي لضم أحمد ربيع واللاعب عقده مستمر معنا 4 مواسم".

وأضاف نصار: "لم نتلقى أي مفاوضات ومتمسكون بجميع عناصر الفريق الأساسية ولا يوجد نية في التفريط في خدمات أي لاعب، ولدينا مشروع نهدف إلى تحقيقه".

وتابع: "نمر بمرحلة حاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ولذلك لم نناقش رحيل أي لاعب أو التعاقد مع صفقات جديدة إلى بعد انتهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز".