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"بعد اقترابه من الأهلي".. رسالة الوداع من ريفيرو قبل مغادرة جنوب أفريقيا

03:05 م الإثنين 12 مايو 2025

خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للأهلي

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كتب- محمد خيري:

وجه الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس، رسالة أخيرة للجماهير الجنوب أفريقية، قبل مغادرة البلاد بعد إعلان رحيله بشكل رسمي.

وأعلن نادي أورلاندو بايرتس، منذ قليل رحيل "ريفيرو" بشكل رسمي، عن الفريق قبل انتهاء عقده، بعدما وقع لنادي جديد دون ذكر اسمه.

وقال "ريفيرو" في تصريحات للصحف الجنوب أفريقية: "أتقدم بجزيل الشكر لأورلاندو بايرتس لمنحي هذه الفرصة للمغادرة مبكرًا".

أضاف: "الوداع ليس سهلًا أبدًا، وهذه اللحظة مؤثرة للغاية، أنا ممتن للإدارة والجهاز الفني واللاعبين وكل من يعمل بلا كلل من أجل هذا النادي خلف الكواليس للاعبين".

أكمل: "شكرًا لكم على تقبّل رحلتنا المشتركة وبذل كل ما في وسعكم، إلى المشجعين، لقد تحديتكم للوقوف خلف الفريق عند وصولي، وقد فاقت توقعاتكم."

وأختتم تصريحاته: "شغفكم جعل كل مباراة لا تُنسى، وسأحمله معي دائمًا، شكرًا لكم على السماح لي بأن أكون جزءً من قصة هذا النادي الرائعة."

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