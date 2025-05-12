"أهلاوي بنسبة 99.9%".. إبراهيم فايق يكشف المدير الفني الجديد للأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، اقتراب النادي الأهلي بشدة من التعاقد مع الإسباني، ‏خوسيه ريفيرو، مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لتولي تدريب الفريق.

وأعلن نادي أورلاندو بايرتس، رحيل "ريفيرو" بشكل رسمي، عن الفريق قبل انتهاء عقده، بعدما وقع لنادي جديد دون ذكر اسمه.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل "فيس بوك": "‏خوسيه ريفيرو أهلاوي بنسبة 99.9% .. كام ساعة ويوقع بالإيميل وأقولك شيله من على الشاحن.. لأنه جاي بكره".

أضاف: "‏ريفيرو كان مدرب اورلاندو بايرتس.. لسه فاسخ التعاقد معاهم".

وأكمل: "‏معايير الأهلي أنه صغير وعنده شغف واشتغل في أفريقيا وفي أكتر من مقابلة اتشرح له حجم الضغوط اللي على الفريق وضرورة التعامل النفسي مع اللاعبين بشكل جيد".

وأوضح: "‏وعلى الصعيد الفني الراجل بيلعب كرة هجومية ومتزن دفاعيا".

واختتم تصريحاته: "‏مغامرة حلوة من الأهلي هتختصر له زمن ومسافة لأنه عارف الفريق كويس .. وهتفضل دايما البصمة الأولى والتعارف الأول عنوان لمرحلته".