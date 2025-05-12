لخلاقة معلول.. الأهلي يفاضل بين ثلاثي الزمالك وسيراميكا وبتروجت

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل مسؤولي النادي الأهلي بحثهم عن ظهير أيسر محلي للإنضمام لصفوف القلعة الحمراء في بداية الموسم الجديد، وذلك لتدعيم الجبهة اليسري مع اقتراب نهاية عقد الظهير التونسي علي معلول.

في هذا السياق، أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد إستقرت على عدم التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي بعد رحيل الثنائي علي معلول و يحيى عطية الله على أن يتم اختيار ظهير أيسر من البدائل المحلية لينافس كريم الدبيس في الموسم المقبل.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الإسكاوتينج في الأهلي قد وضعت الثلاثي محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا وتوفيق محمد لاعب بتروجت ومحمد حمدي لاعب الزمالك الحالي والمعار من إنبي في قائمة مختصرة لاختيار لاعب منهم.

وأضاف شبانة أن أسهم محمد شكري هي الأكبر خاصة بعد تألقه الفترة الأخيرة بعد العودة من الإصابة إضافة إلى كونه لاعب دولي وابن من أبناء النادي الأهلي ويحظى بالقبول الأكبر داخل الإدارة.