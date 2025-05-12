مفاجأة.. لجنة الانضباط لم تتسلم شكوى الزمالك ضد زيزو

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن لجنة الانضباط باتحاد الكرة، لم تتسلم شكوى الزمالك ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأبيض حتى الآن، وستجتمع اليوم الإثنين لفحص كافة الأوراق التي وصلت اللجنة.

وخضع أحمد سيد زيزو لجلسة تحقيق أول أمس السبت داخل نادي الزمالك بصحبة أشرف عبدالعزيز المحامي الخاص به بواسطة الشؤون القانونية بالنادي.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"مصدر بلجنة الانضباط قال لدينا اجتماع دوري كل يوم إثنين، ولم نجتمع الإثنين الماضي، وحتى الآن لم يتم إبلاغنا بشكوى الزمالك ضد زيزو، وسنجتمع غدا لفحص كافة الأوراق".

وتابع الغندور: "ذات المصدر أوضح أنه حتى الآن لم نتأكد من شكوى الزمالك ضد زيزو، وإذا تسلمنا الأوراق في اجتماع اليوم، سنناقشها ونحدد موقفنا منها خلال الفترة المقبلة"