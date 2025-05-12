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"هل يتولى تدريب الأهلي؟".. ريفيرو يصل القاهرة خلال ساعات بعد الرحيل من أورلاندو

12:53 م الإثنين 12 مايو 2025

مدرب أورلاندو خوسيه ريفيرو

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كتب- مصراوي:

دخل النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأعلن نادي أورلاندو بايرتس، رحيل "ريفيرو" بشكل رسمي، عن الفريق قبل انتهاء عقده، بعدما وقع لنادي جديد دون ذكر اسمه.

وأكد مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ريفيرو سوف يصل القاهرة خلال الساعات المقبلة؛ من أجل التفاوض مع الأهلي لإمكانية التعاقد معه.

وكان النادي الأهلي أعلن خلال الفترة الماضية، رحيل السويسري مارسيل كولر، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا ، على يد صنداونز الجنوب أفريقي، وتولي عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت.

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