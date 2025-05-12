حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب

كتب- محمد عبد الهادي:

تصدر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خضع على إثرها لإجراءات طبية.

وفي هذا السياق، كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن تفاصيل الحالة الصحية لرئيس النادي، موضحًا أن حسين لبيب خضع لفحوصات طبية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وأوضح المندوه، في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الأطباء أوصوا لبيب بالحصول على راحة تامة وتجنب التعرض لأي ضغوط نفسية أو عصبية خلال هذه الفترة.

وأشار المندوه إلى أن رئيس النادي كان يمر بفترة مليئة بالضغوط، سواء من داخل النادي أو خارجه، وأن تلك التحديات لم تطله وحده، بل امتدت لتشمل عددًا من أعضاء مجلس الإدارة الذين تعرض بعضهم أيضًا لأزمات صحية مماثلة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي، أمس الأحد، عن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.