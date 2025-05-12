مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الأهلي

- -
19:00

الزمالك

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

غانا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
21:45

روما

جميع المباريات

إعلان

حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب

12:30 م الإثنين 12 مايو 2025

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبد الهادي:

تصدر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خضع على إثرها لإجراءات طبية.

وفي هذا السياق، كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن تفاصيل الحالة الصحية لرئيس النادي، موضحًا أن حسين لبيب خضع لفحوصات طبية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وأوضح المندوه، في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الأطباء أوصوا لبيب بالحصول على راحة تامة وتجنب التعرض لأي ضغوط نفسية أو عصبية خلال هذه الفترة.

وأشار المندوه إلى أن رئيس النادي كان يمر بفترة مليئة بالضغوط، سواء من داخل النادي أو خارجه، وأن تلك التحديات لم تطله وحده، بل امتدت لتشمل عددًا من أعضاء مجلس الإدارة الذين تعرض بعضهم أيضًا لأزمات صحية مماثلة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي، أمس الأحد، عن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك حسين لبيب حسام المندوه وعكة مفاجئة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"