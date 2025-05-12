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"معلومة مش توقع".. مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري المصري

12:06 م الإثنين 12 مايو 2025

مجدي عبدالغني

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كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي مجدي عبد الغني، مفاجأة بشأن مصير الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2024\2025.

وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامجه "ملعب البلدوزر" على قناة الشمس: "هذا الموسم لن يكون فيه هبوط وسوف يتم إلغائه وسيتم مناقشة ذلك في اجتماع الثلاثاء المقبل، ودي معلومة وليس توقع".

وأضاف: "الموسم المقبل سيتم زيادة عدد الفرق وشكل الدوري سيكون مختلف ربما يتم تطبيق دوري المجموعتين".

وأردف: "على المسؤولين عن كرة القدم المصرية التفكير في شكل الدوري في الموسم الجديد طالما هناك نية لإلغاء الهبوط وزيادة في عدد الفرق".

واختتم تصريحاته: "يوم الثلاثاء المقبل هناك اجتماع بين اتحاد الكرة مع أندية الدوري المصري الممتاز وسيتم مناقشة إلغاء الهبوط هذا الموسم وزيادة عدد الفرق".

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مجدي عبدالغني الدوري المصري اتحاد الكرة إلغاء الهبوط
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