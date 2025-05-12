مالك وادي دجلة يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة بسبب إلغاء الهبوط

كتب- محمد خيري:

وجه ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، رسالة قوية للاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الحديث عن التفكير في إلغاء الهبوط هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز.

كتب ماجد سامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "إلغاء الهبوط .. السادة الاتحاد المصري لكرة القدم و رابطة الأندية، عندكم سبب منطقي واضح لعمل ثورة في المسابقات".

أضاف: "1- لايحتك بتقول 4 درجات .. 2- المجلس السابق قلبهم 5 مخالفاً اللائحة وبعدين ربط الثانية بالثالثة سنة (الموسم الماضي) بحكاية دورة ترقي بين أوائل الثالثة وثالث المحترفين للصعود للممتاز عشان يعتبر الثانية والثالثة درجة واحدة".

أكمل: "4- السنة دي مفيش الدورة دي يبقا رجعنا 5 مخالفين للائحة يبقا لازم ناخد نقطة نظام ونعيد تقسيم الأندية الموجودة حالياً على 4 درجات من أول وجديد .. 5- و هو ما يؤدي لتصعيد الأندية مش هبوطها .. 6- لذلك يجب أن نلغي الهبوط هذا الموسم في كل الدرجات".