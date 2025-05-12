"اللهو الخفي".. شوبير يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

كتب - محمد القرش:

حذر الإعلامي أحمد شوبير من كارثة تنظيمية تنتظر الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت": "بقول من بدري، احنا داخلين على مصيبة سودة في الدوري العام، اللهم بلغت اللهم فشهد".

وأضاف: "الموسم اللي احنا فيه دلوقتي استثنائي والدنيا صعبة، وقلت في أول السنة فكرة اننا نلعب الموسم الجاي دوري من 19 فريق كارثية".

وواصل: "الاتجاه دلوقتي في فكرة "كيف يتم إلغاء الهبوط" احنا في كارثة هتحصل قريبا، وهتشقلب نظام الكرة المصرية بالكامل".

وأوضح: "تغيير نظام كرة القدم في مصر لما هو أسوأ، في لوائح ونظام طبقهم عشان ننجح، نحن على اعتاب كارثة تنظيمية كارثية".

واختتم: "بقول للمهندس هاني أبو ريدة من دلوقتي حط انت ايدك في الموضوع، بلاش الناس اللي من برا بتشتغل اللهو الخفي دون أي صفة رسمية".

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