حاتم بطيشة يكشف طقوسه قبل التعليق على المباريات (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

كشف حاتم بطيشة المعلق الرياضي، عن أبرز الاختلافات بين المعلقين، خلال استعداداتهم للتعليق على المباريات المختلفة، مشيرا إلى طقوسه الخاصة في المباريات.

وقال بطيشة في فيديو، تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك طقوس قبل المباريات لكل معلق، لكنها تختلف من معلق إلى آخر".

وأضاف: "عندما يكون لدي أي مباراة، أقلل بشكل كبير من تناول الأطعمة في يوم المباراة، أكتفي بتناول جزء قليل من الأطعمة".

وتابع: "هناك مدارس أخرى من المعلقين، يتحدثون بأنه لا بد من تناول وجبة غذائية قوية قبل التعليق على أي مباراة، مثل الكابتن مدحت شلبي".

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