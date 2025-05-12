هل يخطف الزمالك حارس الأهلي على طريقة "زيزو"؟

نادي الزمالك، يبحث في الوقت الحالي على تدعيم صفوفه في مركز حراسة المرمى، بعد الأزمة التي نشبت مؤخرا، بين محمد عواد ومحمد صبحي حارسي المرمى في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

الزمالك أتخذ قرار مؤخرا، بتحويل محمد عواد للتحقيق مؤخرا، بعدما اعترض بشكل غير لائق على جلوسه احتياطيا في المباراة الماضية، ولفت نظر محمد صبحي، بسبب إلقائه التيشرت على الأرض عقب تغييره.

نادي الزمالك بدأ في التفاوض مع حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، للتعاقد معه على طريقة أحمد سيد زيزو، الذي اقترب من الانضمام للنادي الأهلي.

حمزة علاء ينتهي عقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم، ورفض التجديد، وخرج من حسابات النادي، بعدما تم التعاقد مع محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب لمدة 5 سنوات، وهو نفس وضع زيزو، الذي يرفض التجديد أيضا للنادي الأبيض.

ووفقا لمصدر مطلع، نادي الزمالك بدأ في مفاوضاته مع حمزة علاء، لضمه في صفقة انتقال حر، ويعد أقوى المرشحين حاليا لتدعيم مركز حراسة المرمى في الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن لجنة التخطيط بنادي الزمالك تبحث التعاقد مع حارس الأهلي، للاستغناء عن أحد الحارسين الكبار، والأقرب للرحيل هو محمد عواد، بعد الأزمات الأخيرة التي افتعلها.

واختتم المصدر، أن نادي الزمالك سوف ينافس بيراميدز بقوة على ضم حمزة علاء، ويراهن الأبيض في مفاوضاته مع الحارس، على تواجده بشكل أساسي، في ظل عدم ثبات مستوى حراس المرمى حاليا داخل الفريق الأبيض.