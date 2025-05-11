حقن مسكنة ووتر أكيلس .. مصراوي يكشف كواليس مشاركة نجم الإسماعيلي في المباريات مصابا

كتب - محمد القرش:

كشف مصدر مُطّلع داخل نادي الإسماعيلي كواليس مشاركة نجم الفريق، مروان حمدي، مع الفريق مصابا خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن مروان يشارك مع الإسماعيلي وهو مصابا منذ 6 مباريات ماضية.

وأوضح المصدر أن اللاعب يعاني من شوكة عظمية زائدة تضغط على وتر أكيلس.

وأضاف المصدر أن حمدي أجرى العديد من الإشاعات، ومسؤولي ومدرب نادي الإسماعيلي يعلمون بأمر مشاركته مصابا.

واختتم المصدر أن مروان لا يشارك في التدريبات كاملة، حيث يؤدي مرانا خفيفا قبل كل مباراة بيوم أو يومين، ومن ثم يحصل على حقن مسكنة من أجل خوض اللقاءات.

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