الزمالك يعلن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية.. تفاصيل

كتب - محمد القرش:

تعرض الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

وتوجه مجلس الإدارة بالكامل اليوم إلى منزل الكابتن حسين لزيارته والاطمئنان على صحته.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.

اقرأ أيضًا:

قرار منتظر من رابطة الأندية بشأن مباريات الجولة المقبلة بالدوري المصري

"الموسم لم ينتهي".. أول تعليق من أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد من برشلونة