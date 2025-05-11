قرار منتظر من رابطة الأندية بشأن مباريات الجولة المقبلة بالدوري المصري

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية، أن هناك اتجاه من قبل المسؤولين داخل الرابطة، لتعديل مواعيد مباريات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "رابطة الأندية تتجه لتعديل مواعيد مباريات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، لتقام الساعة 6 و9 بدلا من 5 و8".

وأضاف: "قرار رابطة الأندية بتعديل مواعيد المباريات، يأتي للحفاظ على سلامة اللاعب، بسبب درجات الحرارة المرتفعة".

واختتم المصدر تصريحاته: "أن القرار النهائي الخاص بهذا الأمر، سيتم اتخاذه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".

وانطلقت مباريات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري اليوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري، بإقامة ثلاثة مباريات.

أقرأ أيضًا:

يصل خلال ساعات وميدو كلمة السر.. خبير البريميرليج يقترب من نادي الزمالك



"لقب غريب وشخصية صارمة".. من هو توني بيوليس المدير الرياضي المحتمل للزمالك؟



