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قرار منتظر من رابطة الأندية بشأن مباريات الجولة المقبلة بالدوري المصري

09:31 م الأحد 11 مايو 2025
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    رابطة الأندية
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    رابطة الأندية
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية، أن هناك اتجاه من قبل المسؤولين داخل الرابطة، لتعديل مواعيد مباريات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "رابطة الأندية تتجه لتعديل مواعيد مباريات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، لتقام الساعة 6 و9 بدلا من 5 و8".

وأضاف: "قرار رابطة الأندية بتعديل مواعيد المباريات، يأتي للحفاظ على سلامة اللاعب، بسبب درجات الحرارة المرتفعة".

واختتم المصدر تصريحاته: "أن القرار النهائي الخاص بهذا الأمر، سيتم اتخاذه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".

وانطلقت مباريات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري اليوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري، بإقامة ثلاثة مباريات.

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