خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن إمكانية تقديم زيزو شكوى ضد نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

ما زالت أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تسيطر على الساحة الرياضية في مصر بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل تصاعد الأمور بين النادي واللاعب في الفترة الماضية.

وخضع صاحب الـ29 عاما أمس السبت، للتحقيق داخل مقر نادي الزمالك، نظرا لانقطاعه عن المران الجماعي للفريق في وقت سابق.

وكان نادي الزمالك، قام بتوقيع العديد من الغرامات المالية على اللاعب خلال الفترة الماضية، طبقا للائحة المادية والمالية للفريق وآخرها توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على اللاعب، بسبب تصريحاته الإعلامية دون إذن من النادي.

وقال عامر العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "يحق لنادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على زيزو، طبقا للائحة الفريق المقررة".

وأضاف: "في حال لم يكن زيزو وقع على اللائحة المالية ولائحة العقوبات الخاصة بنادي الزمالك خلال الموسم الحالي، يمكنه التقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد أي عقوبات مالية توقع عليه".

واختتم العمايرة تصريحاته: "اللاعب يمكنه الشكوى والمطالبة بمعاقبته بناءً على اللائحة التي وقع عليها، في هذه الحالة يصبح هناك دعوة ويتم دراستها من جانب اتحاد الكرة".

وانتشرت العديد من التقارير خلال الساعات الماضية، التي تشير بأن اللاعب لم يقم بالتوقيع على اللائحة المالية ولائحة العقوبات الخاصة بنادي الزمالك في الموسم الحالي.

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