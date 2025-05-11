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مفاجأة بينهم.. أقرب 3 أندية للصعود إلى الدوري المصري الممتاز

08:39 م الأحد 11 مايو 2025

اتحاد الكرة

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كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة 35 من منافسات دوري المحترفين المصري 2024/25 اليوم الاحد، بتعادل كهرباء إسماعيلية مع بترول أسيوط.

ويتصدر وادي دجلة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 73، ثم أبو قير للأسمدة 67 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين المصري

1. وادي دجلة - 74 نقطة

2. المقاولون العرب - 73 نقطة

3. أبو قير للأسمدة - 67 نقطة

4. كهرباء الإسماعيلية - 65 نقطة

5. السكة الحديد - 53 نقطة

6. أسوان - 53 نقطة

7. القناة - 49 نقطة

8. بروكسي- 46 نقطة

9. المصرية للاتصالات - 46 نقطة

10. بلدية المحلة - 45 نقطة

11. الترسانة - 43 نقطة

12. بترول أسيوط - 42 نقطة

13. المنصورة - 38 نقطة

14. الداخلية - 37 نقطة

15. راية - 354 نقطة

16. طنطا - 34 نقطة

17. لافيينا - 34 نقطة

18. ديروط - 33 نقطة

19. منتخب السويس - 29 نقطة

20. سبورتنج - 28 نقطة

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وادي دجلة المقاولون العرب ترتيب دوري المحترفين كهرباء الإسماعيليلة
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