مصدر يكشف لمصراوي حقيقة خضوع زيزو لجلسة تحقيق أخرى داخل نادي الزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك اليوم، حقيقة ما يتم تداوله بشأن استدعاء أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتحقيق داخل مقر النادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي : "كل ما يتم تداوله بشأن استدعاء زيزو إلى التحقيق اليوم، داخل مقر نادي الزمالك لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "لن يتم اتخاذ قرار باستدعاء أحمد زيزو مجددا للتحقيق داخل نادي الزمالك سواء أو في أي وقت آخر، بعدما خضع للتحقيق أمس داخل مقر النادي".

وكان زيزو خضع لجلسة تحقيق واستماع أمس السبت، داخل نادي الزمالك بشأن التظلم المقدم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقاً للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب.

واقترب أحمد سيد زيزو من الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق بشكل رسمي.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب صاحب ال 29 عاما، أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانتقال إليه، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

أقرأ أيضًا:

يصل خلال ساعات وميدو كلمة السر.. خبير البريميرليج يقترب من نادي الزمالك

"لقب غريب وشخصية صارمة".. من هو توني بيوليس المدير الرياضي المحتمل للزمالك؟