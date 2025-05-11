أسامة نبيه قبل مواجهة غانا: الجميع يتسلح بالروح القتالية لتصدير الفرحة للمصريين

كتب- محمد خيري:

أعرب أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة عن تفاؤله بالحماس والإصرار والروح التي يتسلح بها لاعبوه قبل مواجهة غانا في السادسة مساء غد باستاد السويس في الدور ربع النهائى لكأس الأمم الإفريقية والمقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 18 مايو الحالي، والمؤهلة إلى كأس العالم بتشيلي.

وقال نبيه، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن معنويات لاعبيه مرتفعة والتفاؤل يسيطر على معسكر الفريق بعد عبور دور المجموعات والذي كان يمثل عبئاً نفسياً على الجميع.

وتابع المدير الفنى لمنتخب الشباب: "رغم ظروف الإجهاد والإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين، إلا أن الجميع يتسلح بالروح القتالية العالية ويملكون الإصرار لتصدير الفرحة للمصريين، مؤكداً أن لاعبيه يدركون أهمية لقاء غانا الذى يعتبر حلماً مزدوجاً يتمثل في السعي نحو بلوغ المونديال والمرور إلى المربع الذهبي بحثاً عن اللقب".

واعتبر نبيه مباريات المنتخب في الدور الأول، خطوة على طريق الحلم مع تأكيده قوة منتخب غانا، الذى لديه ميزة إضافية، حيث لم يلعب سوى ثلاث مباريات في الدور الأول، وحصل على يوم راحة خلال استعداداته للقاء الفراعنة.

وشدد أسامة نبيه على ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على تخطى عقبة غانا، والدفاع ببسالة عن أحلامهم، مطالباً الجميع بدعمهم ومساندتهم في مهمتهم الوطنية.