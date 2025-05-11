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رسميًا.. غياب فيستون مايلي لاعب بيراميدز عن مباراة الزمالك

05:01 م الأحد 11 مايو 2025
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    فيستون مايلي وأكرم توفيق
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    فيستون مايلي لاعب الكونغو الديمقراطية
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف لاعب بيراميدز فيستون مايلي لمباراة بجانب تغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث بمباراة البنك الأهلي.

وكان بيراميدز قد خسر برباعية مقابل هدفين بالجولة الماضية على يد نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري، فيما يستعد لمواجهة نظيره الزمالك مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة.

وأشارت رابطة الأندية، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى إيقاف محمد عادل عبد الرحمن علي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ونوهت الرابطة كذلك إلى إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

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فيستون مايلي بيراميدز ضد الزمالك بيراميدز عقوبات رابطة الأندية
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