الأهلي يُبدي اهتماماً بصفقة مصرية في أوروبا ـ خاص

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع عن وجود اهتمام من قبل مسؤولي النادي الأهلي بالتعاقد مع المدافع المصري الشاب عمر فايد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المدافع صاحب الـ 21 عاماً كان قد خاض الموسم الماضي بقميص بيرشكوت البلجيكي على سبيل الإعارة من فنربخشة التركي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن المفاوضات لم ترتقِ بعد إلى الرسمية بين الأهلي ونادي فنربخشة وهو ما قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخاض المدافع الدولي المصري خلال الموسم الجاري 15 مباراة مع بيرشكوت البلجيكي صنع خلالها هدفًا.

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