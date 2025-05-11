مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

4 3
17:15

ريال مدريد

الدوري المصري

سموحة

0 1
17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يُبدي اهتماماً بصفقة مصرية في أوروبا ـ خاص

04:49 م الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فنربخشة التركي يعلن ضم الموهبة المصرية عمر فايد
  • عرض 4 صورة
    ستوري عمر فايد
  • عرض 4 صورة
    عمر فايد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع عن وجود اهتمام من قبل مسؤولي النادي الأهلي بالتعاقد مع المدافع المصري الشاب عمر فايد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المدافع صاحب الـ 21 عاماً كان قد خاض الموسم الماضي بقميص بيرشكوت البلجيكي على سبيل الإعارة من فنربخشة التركي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن المفاوضات لم ترتقِ بعد إلى الرسمية بين الأهلي ونادي فنربخشة وهو ما قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخاض المدافع الدولي المصري خلال الموسم الجاري 15 مباراة مع بيرشكوت البلجيكي صنع خلالها هدفًا.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من جوزيه جوميز على تدريب الأهلي

"مصر بلد الأمن والأمان".. الزمالك يكشف الخطوة الجديدة تجاه زيزو بعد التحقيق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر فايد الأهلي صفقات الأهلي فنربخشة الانتقالات الصيفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط