خبير لوائح يكشف لمصراوي مدى قانونية طلب الزمالك من السفارة الأمريكية بخصوص زيزو

كتب - يوسف محمد:

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، الموقف القانوني لطلب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من السفارة الأمريكية لمعرفة سبب استخراج اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، تأشيرة السفر إلى أمريكا.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد: "لا يحق لنادي الزمالك الحصول على أي بيانات من السفارة الأمريكية، لمعرفة سبب حصول زيزو على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: "الشخص الوحيد الذي بإمكانه أن يجعل وزارة الخارجية الأمريكية، تستخرج بيانات رسمية هو وزير الخارجية الأمريكي".

واختتم العمايرة تصريحاته: "التأشيرة التي تم استخراجها للاعب، هى تأشيرة B1 تكون بهدف السياحة والعمل أيضًا، ليس لها علاقة بالنادي الأهلي، مما يعني أن طلب نادي الزمالك سيقابل بالرفض في النهاية".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن نادي الزمالك، قام بمخاطبة السفارة الأمريكية، من أجل معرفة السبب وراء حصول زيزو على تأشيرة السفر إلى أمريكا".

يذكر أن أحمد سيد زيزو، بات على أعتاب الرحيل عن الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مع نهاية تعاقده رفقة الفريق.

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