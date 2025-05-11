"توصيات لجنة التخطيط".. تفاصيل زيارة بيوليس للزمالك ومنصبه المحتمل وحضور مباراة بيراميدز

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تفاصيل زيارة الويلزي، تونسي بيوليس، لنادي الزمالك خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "زيارة توني بوليس لنادي الزمالك ستكون من أجل بحث التعاون بيننا خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هو ضمن المرشحين الرئيسيين لمنصب المدير الرياضي، نظرًا لخبرته في مجال تطوير كرة القدم".

أوضح: "توني بوليس سيحضر إلى القاهرة فجر الثلاثاء، وسيتعرف على مكونات نادي الزمالك على أرض الواقع، خلال الزيارة، وسيحضر مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز، ثم سنتفاوض معه حول إمكانية توليه منصب المدير الرياضي أو مدير تطوير قطاع كرة القدم بالنادي".

أكمل: "الفترة الماضية، تواجد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في الخارج، وعقد أكثر من جلسة مع مدربين كبار، بين المدرسة البرتغالية والإنجليزية والهولندية، لاختيار مدير رياضي للنادي، ونميل أكثر للإنجليزية كونها مهد كرة القدم".

وأضاف: "ورغم كون توني بوليس يحمل الجنسية الويلزية، ولكنه من المدرسة الإنجليزية في التدريب وتولى العديد من الفرق الإنجليزية المعروفة، وعلى رأسها كريستال بالاس ووست بروميتش".

واختتم المصدر: "لجنة التخطيط تهدف لتطوير قطاع كرة القدم بالكامل داخل نادي الزمالك، وقدمت توصيات لمجلس الإدارة، بضرورة تعيين مدير رياضي محترف ومدير تعاقدات محترف ومدير تقني محترف، في الفترة المقبلة".