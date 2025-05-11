نجم الأهلي السابق: جوميز الاختيار المناسب.. هذا شرط المنافسة على المونديال

كتب- محمد خيري:

أكد هاني رمزي نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي يعمل بشكل أكثر من رائع على ملف الصفقات الجديدة استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وقال رمزي في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي على برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "خلال الفترة اللي فاتت الأهلي اشتغل بشكل جيد للغاية على الصفقات، وتدعيم الاسكواد وتقويته".

أضاف: "الأهلي يحتاج إلى تدعيمات بشكل جيد في مركز الدفاع من أجل المنافسة على كأس العالم للأندية، لا سيما مركزي الظهير الأيسر والدفاع".

وأكمل: "صفقة محمد بن رمضان قوية للغاية وقادرة على تدعيم خط الوسط الأهلاوي، بالإضافة إلى وجود عناصر قوية في مركز الهجوم، ولكن الأهلي يحتاج إلى تدعيم مركز الدفاع بسبب كأس العالم للأندية، الأهلي لديه مشكلة واضحة في الخط الخلفي، وللاسف الظهير الأيسر جميع اللاعبين في هذا المركز مصابين.

وتابع: "ياسين مرعي مدافع جيد ومن المدافعين المميزين في الدوري المصري وهو من اللاعبين المتواجدين على طاولة الأهلي لتدعيم الفريق، وأيضا محمد شكري لاعب سيراميكا وهناك بند في عقده مع سيراميكا سيتم دفعه مقابل مبلغ معين".

وأردف: "بن شرقي مكسب كبير للأهلي وهو كواليتي مختلف وكرته هادية ويجيد السيطرة على الكرة، ولكن فيما يخص الجانب الدفاعي له هذه أشياء تخص الجهاز الفني، وهذا لا يقلل من الإمكانيات الكبيرة للاعب، وجميع هذه الأشياء يمكن للمدير الفني أن يعالجها".

وواصل: "المدير الفني الجديد للأهلي لا بد أن يكون له مواصفات خاصة على رأسها من وجهة نظري ألا يكون كبير في السن، فالتعاقد مع مدرب شاب أفضل في الوقت الحالي ويكون لديه شخصية النادي الأهلي وهناك فارق بين الضغط الجماهيري في مصر وأوروبا فلابد أن يعرف تماما شخصية النادي الأهلي، ولابد أن يكون على علم بجميع سياسات النادي الاهلي".

وأختتم تصريحاته: "جوزيه جوميز الأهلي فتح معاه خط مفاوضات سابقا، وأعتقد أن جوميز سيوفر المزيد من الوقت والمجهود مع الأهلي عن أي مدرب أجنبي أخر لأنه يعرف تماما الأجواء المصرية والإفريقية وهو اختيار سيكون صائب للأهلي".