يصل خلال ساعات وميدو كلمة السر.. خبير البريميرليج يقترب من نادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

أعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، وصول الإنجليزي توني بيوليش إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لزيارة نادي الزمالك.

وكتب ممدوح عباس منذ قليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ينزل ضيفا على نادي الزمالك وضيفي أنا شخصيا مستر توني پیولیس صاحب الخبرة الكبيرة في الكرة الانجليزية فهو واحد من أشهر المديرين الفنيين عبر تاریخ Premier League ، والمدير الفني السابق لنادي ستوك سيتي وکریستال بالاس وذلك لبحث إمكانية تعاونه مع نادي الزمالك في دراسة البنية التحتية لكرة القدم وتطويرها".

وأضاف ممدوح عباس: "كلي رجاء أن توضع أمامه كل الحقائق وألا يتم احتكار الزيارة و أن يستقبل الاستقبال الذي يليق به فهو ضيفي العزيز و أشكر كابتن أحمد حسام ميدو لأنه هو السبب في ترتيب هذه الزيارة".

وفي المقابل، مصدر داخل نادي الزمالك، أن زيارة الخبير الإنجليزي للأبيض لها أبعاد أخرى، ولا تعد مجرد زيارة، وسوف يصل مساء اليوم.

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن تونسي بوليش، أحد المرشحين لشغل منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، ولكنه لم يصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي الأبيض لذلك لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن.

وأختتم المصدر، أن اختيار "بيوليش"، جاء من جانب أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط، الذي يرى أن الخبير الإنجليزي، لديه الخبرة الكافية للتواجد في الزمالك، وسوف يضيف بشكل كبير في إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الكرة بالكامل.