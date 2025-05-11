"لقب غريب وشخصية صارمة".. من هو توني بيوليس المدير الرياضي المحتمل للزمالك؟

كتب- محمد عبدالهادي:

ارتبط اسم المدرب الويلزي المخضرم توني بيوليس في الساعات الماضية بتقارير تشير إلى اقترابه من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، في إطار خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق فنيًا وإداريًا استعدادًا للموسم الجديد.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي من النادي حتى الآن، إلا أن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، قد أعلن عن زيارة بيوليس للقلعة البيضاء، مما أثار فضول المتابعين عن سيرته الذاتية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن توني بيوليس، صاحب التاريخ الطويل بالدوري الإنجليزي.

من هو توني بيوليس؟

الاسم الكامل: أنطوني ريتشارد بيوليس (Anthony Richard Pulis)

تاريخ الميلاد: 16 يناير 1958

الجنسية: ويلزي (من أصول مالطية)

المركز السابق كلاعب: مدافع

ماهي المسيرة التدريبية لتوني بيوليس؟

ستوك سيتي:

يعتبر النادي الذي شهد أهم فترات پيوليس التدريبية، حيث قاده للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2008، ثم استمر معه في البريميرليج لعدة مواسم، ووصله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2011.

كريستال بالاس:

تولى تدريب الفريق في وضعية صعبة عام 2013، وأنقذه من الهبوط، ليُتوج بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج لموسم 2013–2014.

كما تولي توني بيوليس تدريب أندية عديدة بالدوري الإنجليزي مثل وست بروميتش، ميدلزبره، شيفيلد وينزداي، وحقق معهم نتائج مستقرة، وواصل تقديم نفس النهج الدفاعي المنظم.

ما هو سر لقب توني بيوليس؟

يُلقب بـ"ملك النجاة من الهبوط"، بفضل قدرته على تنظيم الدفاعات وانتشال الفرق من المراكز المتأخرة.

يشتهر بشخصيته القوية وقدرته على فرض النظام داخل غرف الملابس.