"أتمنى تدريب بيراميدز أو المصري".. أول تعليق لبيسيرو بعد الرحيل عن الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف خالد الغندور عن تواصله مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة آخر تطورات مستحقات المدرب لنادي الزمالك.

ورحل البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن تدريب نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، بسبب سوء النتائج، وتولى القيادة بدلا منه أيمن الرمادي بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، تواصلت مع مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لمعرفة آخر تطورات مستحقات المدرب لدى نادي الزمالك، وأكد لي أنه تنازل عن شهر من عقده لصالح نادي الزمالك.

وأضاف خالد الغندور: "بيسيرو أكد لي أنه يتمنى تدريب نادي بيراميدز أو المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "هناك أيضًا رغبة من قبل المدرب البرتغالي لخوض تجربة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية".