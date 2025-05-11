مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 0
14:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:15

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"أتمنى تدريب بيراميدز أو المصري".. أول تعليق لبيسيرو بعد الرحيل عن الزمالك

01:47 م الأحد 11 مايو 2025

جوزيه بيسيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
كشف خالد الغندور عن تواصله مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة آخر تطورات مستحقات المدرب لنادي الزمالك.

ورحل البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن تدريب نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، بسبب سوء النتائج، وتولى القيادة بدلا منه أيمن الرمادي بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، تواصلت مع مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لمعرفة آخر تطورات مستحقات المدرب لدى نادي الزمالك، وأكد لي أنه تنازل عن شهر من عقده لصالح نادي الزمالك.

وأضاف خالد الغندور: "بيسيرو أكد لي أنه يتمنى تدريب نادي بيراميدز أو المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "هناك أيضًا رغبة من قبل المدرب البرتغالي لخوض تجربة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور جوزيه بيسيرو الزمالك بيراميدز نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط
870 شكوى.. البترول تعلن نتائج تحاليل "البنزين المغشوش" على مستوى الجمهورية