ممدوح عباس يعلن استضافة الزمالك لخبير البريميرليج ويشكر ميدو

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، عن زيارة المدرب توني پیولیس ستوك المدير الفني السابق لفريقي ستوك سيتي وكريستال بالاس لدراسة البنية التحتية لكرة القدم بالقلعة البيضاء وتطويرها.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"إكس"، تويتر سابقًا: " ينزل ضيفا على نادي الزمالك وضيفي انا شخصيا مستر توني پیولیس صاحب الخبرة الكبيرة في الكرة الانجليزية فهو واحد من أشهر المديرين الفنيين عبر تاریخ Premier League ، والمدير الفني السابق لنادي ستوك سيتي وکریستال بالاس و ذلك لبحث إمكانية تعاونه مع نادي الزمالك في دراسة البنية التحتية لكرة القدم وتطويرها".

وتابع ممدوح عباس: "كلي رجاء أن توضع أمامه كل الحقائق و الا يتم احتكار الزيارة و أن يستقبل الاستقبال الذي يليق به فهو ضيفي العزيز و أشكر كابتن أحمد حسام ميدو لأنه هو السبب في ترتيب هذه الزيارة".