"مصمم على 40 مليون".. شوبير يكشف صدام الأهلي ورامي ربيعة واقتراب الانفصال

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب رحيل رامي ربيعة عن صفوف الفريق الأحمر، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والرحيل له مجانا بنهاية الموسم.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": تقدر تقول إن الوضع محلك سر داخل الأهلي في ملف التجديد لرامي ربيعة".

أضاف: "النادي الأهلي قدّم عرضًا أخيرًا لرامي ربيعة ولكنه مصمم على طلباته المالية اللي تتجاوز 40 مليون جنيه في الموسم الواحد، وبالمناسبة رامي حياته عقلانية، يعني مش بتاع عاطفة أوي".

واختتم تصريحاته: "الأهلي أعطى مهلة لرامي ربيعة يفكر في العرض الأخير المقدم من النادي حتى نهاية الموسم، ولكن رحيل اللاعب بقى أمر وارد جدًا".