من هو سيحا حارس مرمى الأهلي الجديد الذي سيتواجد بكأس العالم للأندية؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصدر مطلع إن محمد أحمد الصباغ الشهير بـ "سيحا" قد وقع على عقود انضمامه لصفوف الأهلي لمدة 5 سنوات كما حصل مسؤولو القلعة الحمراء على الاستغناء الخاص به.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء أمس السبت إلى أن سيحا سيتواجد بقائمة الأهلي التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

سيحا صاحب الـ23 عامًا لم يجد فرصة للمشاركة مع المقاولون العرب في ظل تواجد محمود أبو السعود وأحمد عربي فلم يشارك سوى في مباراة واحدة أمام نظيره الإسماعيلي في الجولة 33 بالموسم الماضي ـ قبل الأخيرة ـ والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

"سيحا" كما يُلقب رغم عدم مشاركته مع المقاولون إلا أنه يمتلك سمعة طيبة مع منتخبي الشباب والأولمبي وهو ما أوجد عرضًا له مع نهاية الموسم الماضي وهبوط المقاولون العرب للانضمام لصفوف الإسماعيلي.

ولكن لم تتم الصفقة نظرًا لصدور قرار بإيقاف القيد لنادي الإسماعيلي لينضم حارس مرمى المقاولون على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف حرس الحدود؛ حيث برز بقميصه.

وشارك "سيحا" مع حرس الحدود خلال الموسم الحالي بـ 13 مباراة سكن خلالها شباكه 14 هدفاً ولكنه نجح في الوقت ذاته في الحفاظ على نظافة شباكه بسبع مباريات.

وكان سيحا قد تلقى عرضَا رسميًا من نادي فالميرا اللاتفي في في ديسمبر 2023 ولكن رفضه مسؤولو المقاولون العرب.

وتواجد سيحا كذلك مع منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين بتصفيات أمم أفريقيا للشباب كما تواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

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