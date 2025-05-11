أول تعليق من جوزيه جوميز على تدريب الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي للفتح السعودي والزمالك السابق، حديث الوسط الرياضي في الفترة الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بتدريب النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق فسخ تعاقده بالتراضي مع السويسري مارسيل كولر، وبات جوميز هو المدرب الأقرب لتولي المهمة الفنية للمارد الأحمر في الموسم الجديد.

وفي هذا السياق تحدث المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لأول مرة على أنباء مفاوضاته مع الأهلي، وذلك في حوار أجراه عبر قناة إم بي سي أكشن، وذلك بعد خسارة فريقه أمام الوحدة بهدف نظيف.

وقال جوميز عن مستقبله: "عقدي مازال مستمر مع الفتح، وأنا في كامل تركيزي مع الفريق لأنني أحترم هذا النادي".

وعن أنباء تدريب الأهلي رد جوميز: " في كرة القدم كل شيء وارد، ولكني لا أفكر في هذا الأمر حاليًا، وكل ما يشغل تفكيري الآن هو مساعدة فريق الفتح لتحقيق هدفنا بالبقاء في الدوري".

واختتم تصريحاته:" مازال لدينا 3 مباريات مهمة أمام الهلال وضمك والنصر، وعلينا التركيز لتحقيق هدفنا وأنا مؤمن بتحقيق ذلك".

وتواجد فريق الفتح السعودي في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة قبل ثلاث جولات من ختام الدوري السعودي.