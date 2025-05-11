كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "مونتجويك" في كتالونيا، حيث يحتضن الكلاسيكو المشتعل بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المعلق والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1، والتي أسندت مهمة التعليق علي المباراة الى المعلق التونسي عصام الشوالي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

ماهو ترتيب برشلونة وريال مدريد؟

يتربع فريق برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة من 34 مباراة، حقق الفوز خلال 25 مباراة وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات.

على الجانب الآخر يقع فريق ريال مدريد في المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، حقق الفوز خلال 23 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 5 مباريات.